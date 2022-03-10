Мантуров: позиция бывших партнёров России привела к подорожанию импортных продуктов

Импортные продукты в России подорожали из-за безответственной позиции зарубежных партнёров, отметил глава Минпромторга Денис Мантуров.

«Безответственная позиция наших бывших партнёров из-за рубежа привела к существенному подорожанию импортных продуктов», — сказал он на совещании с президентом Владимиром Путиным.

Министр напомнил, что в России более 90% социально значимых товаров производится внутри страны.

Ранее Мантуров сообщил, что отечественная промышленность сможет обеспечить непрерывность производства энергетического оборудования, страна готова уходить от импорта этой продукции.