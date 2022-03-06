Мантуров заявил о готовности России уходить от импорта энергетического оборудования
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«Российская промышленность готова обеспечить непрерывность технологических процессов производства энергетического оборудования, мы обладаем необходимыми компетенциями для этого. Готовы форсировать уход от импорта этой продукции там, где он ещё остался», — сказал Мантуров на совещании с представителями предприятий энергетического машиностроения.
Как отметили в Минпромторге, ведомство готово продолжить конструктивные деловые отношения с заинтересованными и добросовестными иностранными компаниями, а также исполнить все ранее принятые обязательства.
2 марта Белый дом объявил, что США вводят в отношении России экспортные ограничения на технологии по добыче энергоресурсов.
В Вашингтоне заявили, что США и их союзники сильно заинтересованы в том, чтобы «со временем понизить статус России как ведущего поставщика энергоресурсов».