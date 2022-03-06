Мантуров заявил о готовности России уходить от импорта энергетического оборудования

Промышленность в России готова обеспечить непрерывность производства энергетического оборудования, страна готова уходить от импорта этой продукции, заявил министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

«Российская промышленность готова обеспечить непрерывность технологических процессов производства энергетического оборудования, мы обладаем необходимыми компетенциями для этого. Готовы форсировать уход от импорта этой продукции там, где он ещё остался», — сказал Мантуров на совещании с представителями предприятий энергетического машиностроения.

Как отметили в Минпромторге, ведомство готово продолжить конструктивные деловые отношения с заинтересованными и добросовестными иностранными компаниями, а также исполнить все ранее принятые обязательства.

2 марта Белый дом объявил, что США вводят в отношении России экспортные ограничения на технологии по добыче энергоресурсов.

В Вашингтоне заявили, что США и их союзники сильно заинтересованы в том, чтобы «со временем понизить статус России как ведущего поставщика энергоресурсов».