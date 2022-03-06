Мантуров заявил о готовности России уходить от импорта энергетического оборудования

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Промышленность в России готова обеспечить непрерывность производства энергетического оборудования, страна готова уходить от импорта этой продукции, заявил министр промышленности и торговли Денис Мантуров.
Мантуров заявил о готовности России уходить от импорта энергетического оборудования
  • © РИА Новости / Алексей Даничев

«Российская промышленность готова обеспечить непрерывность технологических процессов производства энергетического оборудования, мы обладаем необходимыми компетенциями для этого. Готовы форсировать уход от импорта этой продукции там, где он ещё остался», — сказал Мантуров на совещании с представителями предприятий энергетического машиностроения.

Как отметили в Минпромторге, ведомство готово продолжить конструктивные деловые отношения с заинтересованными и добросовестными иностранными компаниями, а также исполнить все ранее принятые обязательства.

2 марта Белый дом объявил, что США вводят в отношении России экспортные ограничения на технологии по добыче энергоресурсов.

В Вашингтоне заявили, что США и их союзники сильно заинтересованы в том, чтобы «со временем понизить статус России как ведущего поставщика энергоресурсов».

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