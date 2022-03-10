В ФАС прокомментировали ситуацию с ценами на товарных рынках

Глава Федеральной антимонопольной службы Максим Шаскольский прокомментировал ситуацию с ценами на товарных рынках.

«Мы контролируем ситуацию с ценами на социально значимых товарных рынках, ведём необходимые проверки. Будут внесены соответствующие изменения в законодательство, которые позволят быстрее и оперативнее реагировать», — заявил он в беседе с телеканалом «Звезда».

Как отметил Шаскольский, жалобы на рост цен в некоторых регионах уже поступают, и в каждом случае специалисты ФАС разбираются отдельно.

По словам главы ведомства, чаще других поступают обращения по поводу роста стоимости продовольствия.

«Мы проверим каждый случай роста цен. Жалобы поступают на горячую линию Федеральной антимонопольной службы, мы ведём проверки. Подорожали отдельные виды продовольствия и детское питание», — добавил Шаскольский.

Ранее Шаскольский заявил, что в ведомстве видят предпосылки для снижения розничных цен на топливо в России после падения оптовых.