В ФАС высказались о ситуации с розничными ценами на топливо в России

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Глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Максим Шаскольский заявил, что в ведомстве видят предпосылки для снижения розничных цен на топливо в России после падения оптовых.
В ФАС высказались о ситуации с розничными ценами на топливо в России
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Об этом он сказал, выступая в Госдуме.

«В настоящее время оптовые цены на топливо снижаются, логистика не менялась, объёмы достаточны. Есть предпосылки для снижения и розничных цен», — цитирует его РИА Новости.

Также он отметил, что в России сформированы достаточные запасы бензина и дизельного топлива.

Ранее вице-президент независимого нефтяного союза Юрий Зуев прокомментировал ситуацию с ценами на бензин в России.

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