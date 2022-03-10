В ФАС высказались о ситуации с розничными ценами на топливо в России
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Об этом он сказал, выступая в Госдуме.
«В настоящее время оптовые цены на топливо снижаются, логистика не менялась, объёмы достаточны. Есть предпосылки для снижения и розничных цен», — цитирует его РИА Новости.
Также он отметил, что в России сформированы достаточные запасы бензина и дизельного топлива.
Ранее вице-президент независимого нефтяного союза Юрий Зуев прокомментировал ситуацию с ценами на бензин в России.