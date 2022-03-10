В ФАС высказались о ситуации с розничными ценами на топливо в России

Глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Максим Шаскольский заявил, что в ведомстве видят предпосылки для снижения розничных цен на топливо в России после падения оптовых.

Об этом он сказал, выступая в Госдуме.

«В настоящее время оптовые цены на топливо снижаются, логистика не менялась, объёмы достаточны. Есть предпосылки для снижения и розничных цен», — цитирует его РИА Новости.



Также он отметил, что в России сформированы достаточные запасы бензина и дизельного топлива.

Ранее вице-президент независимого нефтяного союза Юрий Зуев прокомментировал ситуацию с ценами на бензин в России.