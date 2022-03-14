В Москве рассказали о тратах на программы соцнаправленности в 2021 году

Власти Москвы назвали сумму средств, вложенных в программы социальной направленности в 2021 году.

Об этом сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на официальный сайт мэра города.

«В прошлом году Москва увеличила финансирование программ социальной направленности на 6,9% по отношению к 2020 году и на 41,2% — к 2019-му. На развитие здравоохранения, образования, культуры, спорта и социальную поддержку жителей города направили 1 трлн 751,2 млрд рублей», — говорится в материале.

Наряду с этим, стало известно, что столица выставила на торги четыре земельных участка под строительство физкультурно-оздоровительных комплексов.

Общая площадь объектов составляет 1,3 га, сообщает «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.

Тип будущего спортивного объекта инвестор может выбрать из утверждённого перечня.

Ранее сообщалось, что Москва поддержит бизнес долгосрочными закупками в условиях санкций. Одна из соответствующих мер предполагает распространение офсетных контрактов на все сферы городского хозяйства.