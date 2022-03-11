Москва поддержит бизнес долгосрочными закупками

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Москва поддержит бизнес долгосрочными закупками в условиях санкций. Одна из мер предполагает распространение офсетных контрактов на все сферы городского хозяйства.
Москва поддержит бизнес долгосрочными закупками
  • РИА Новости

По словам заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова, столица будет подписывать такие договоры по максимально широкой номенклатуре продукции, необходимой для государственных нужд, передаёт НСН со ссылкой на портал «Экономика Москвы».

«Офсет предусматривает не только поставку товара заказчику, но и встречные инвестиционные обязательства поставщика — создание, модернизацию или освоение производства этого товара на территории города», — уточнил Ефимов.

Ранее газета «Известия» сообщала, что стоимость первоочередных мер по поддержке российской экономики для федерального бюджета превысит 1 трлн рублей.

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