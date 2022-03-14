В Камчатском крае из-за сообщений о минировании эвакуировали людей из всех школ региона
«Из-за поступившего анонимного сообщения о якобы готовящемся акте терроризма эвакуируют учеников и педагогов из всех школ региона, а также студентов и сотрудников средне-профессиональных организаций», — приводит сообщение пресс-службы РИА Новости.
Власти регионы отменили занятия второй смены в школах.
Ранее в России и Белоруссии были задержаны восемь участников интернет-сообщества, рассылавшие письма о минировании детсадов, школ и ТЦ.