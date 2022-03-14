В Камчатском крае из-за сообщений о минировании эвакуировали людей из всех школ региона

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Из-за сообщений о минировании были эвакуированы ученики и сотрудники всех школ, техникумов и колледжей Камчатского края. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

«Из-за поступившего анонимного сообщения о якобы готовящемся акте терроризма эвакуируют учеников и педагогов из всех школ региона, а также студентов и сотрудников средне-профессиональных организаций», — приводит сообщение пресс-службы РИА Новости.

Власти регионы отменили занятия второй смены в школах.

Ранее в России и Белоруссии были задержаны восемь участников интернет-сообщества, рассылавшие письма о минировании детсадов, школ и ТЦ.

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