Эксперт фармацевтического рынка Беспалов назвал ажиотажный спрос проблемой рынка лекарств

Ажиотажный спрос является серьёзной проблемой лекарственного рынка в России. Об этом заявил директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов.

В беседе с агентством «Прайм» он отметил, что ажиотаж создаёт лишнюю нагрузку на всех участников фармацевтического рынка.

«Но есть и другая сторона: значительные запасы ненужных препаратов, которые формируют отдельные граждане — это замороженные финансовые ресурсы, которые к тому же обладают весьма ограниченным сроком годности (в среднем порядка двух лет)», — заявил Беспалов.

Ранее, как сообщала НСН, в Москве объём производства лекарственных средств вырос более чем на 67% в 2021 году.