В столичном МВД сообщили о задержании около 300 человек на несогласованной акции в Москве

Около 300 человек задержали на несогласованной акции в центре Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

«За различные нарушения общественного порядка задержаны около 300 человек, которые доставлены в территориальные отделы полиции для разбирательства. Решается вопрос о привлечении их к ответственности», — приводит РИА Новости заявление.

Отмечается, что сотрудники правоохранительных органов не допустили «проведения несогласованного публичного мероприятия в центре города».

Ранее стало известно, что во время незаконной акции в Петербурге произошло нападение на сотрудников правопорядка.

Было возбуждено уголовное дело.