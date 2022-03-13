В столичном МВД сообщили о задержании около 300 человек на несогласованной акции в Москве
- РИА Новости
«За различные нарушения общественного порядка задержаны около 300 человек, которые доставлены в территориальные отделы полиции для разбирательства. Решается вопрос о привлечении их к ответственности», — приводит РИА Новости заявление.
Отмечается, что сотрудники правоохранительных органов не допустили «проведения несогласованного публичного мероприятия в центре города».
Ранее стало известно, что во время незаконной акции в Петербурге произошло нападение на сотрудников правопорядка.
Было возбуждено уголовное дело.