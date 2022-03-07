После нападения на полицейского на акции протеста в Петербурге возбудили ещё одно дело

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Следователи возбудили ещё одно уголовное дело о насилии в отношении полицейского в ходе проведения несогласованной акции в Санкт-Петербурге. Об этом говорится в сообщении на сайте СК России.

«Следственными органами ГСУ СК России по Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело в отношении 26-летнего местного жителя по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК России («Применение насилия в отношении представителя власти)», — говорится в сообщении.

По данным следствия, в ходе несанкционированной акции в Адмиралтейском районе Петербурга 6 марта местный житель 1995 года рождения толкнул руками сотрудника полиции при задержании.

Ранее стало известно, что во время незаконной акции в Петербурге произошло нападение на сотрудников правопорядка.

Было возбуждено уголовное дело.

Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, в Санкт-Петербурге число участников несанкционированных акций составило примерно 1,5 тыс. человек, 750 из них были задержаны.

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