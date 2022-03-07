После нападения на полицейского на акции протеста в Петербурге возбудили ещё одно дело
«Следственными органами ГСУ СК России по Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело в отношении 26-летнего местного жителя по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК России («Применение насилия в отношении представителя власти)», — говорится в сообщении.
По данным следствия, в ходе несанкционированной акции в Адмиралтейском районе Петербурга 6 марта местный житель 1995 года рождения толкнул руками сотрудника полиции при задержании.
Ранее стало известно, что во время незаконной акции в Петербурге произошло нападение на сотрудников правопорядка.
Было возбуждено уголовное дело.
Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, в Санкт-Петербурге число участников несанкционированных акций составило примерно 1,5 тыс. человек, 750 из них были задержаны.