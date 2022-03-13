На Кубани готовы разместить более 5 тысяч беженцев из зоны спецоперации России

Власти Кубани готовы разместить более 5 тыс. беженцев из ДНР, ЛНР и с Украины, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

РИА Новости

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«Краснодарский край в случае необходимости готов принять 5330 беженцев, вынужденно покинувших территорию Украины, Донецкой и Луганской народных республик», — говорится в сообщении штаба в Telegram. В случае необходимости в регионе готовы организовать необходимое количество пунктов временного размещения. Ранее правительство России утвердило постановление о распределении по российским регионам более 95 тыс. беженцев из Донбасса.