Минобороны России: с начала спецоперации из Донбасса эвакуировали более 231 тысячи человек
- РИА Новости
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«Всего с начала проведения специальной военной операции уже эвакуировано более 231 тыс. человек, из них 51 996 детей», — заявил Мизинцев.
Он также отметил, что за сутки Россия самостоятельно эвакуировала 9787 человек из опасных зон различных районов Украины, Луганской и Донецкой народных республик.
«Более 9,5 тыс. пунктов временного размещения продолжают штатно функционировать в субъектах Российской Федерации. С каждым прибывающим в Россию организована индивидуальная работа», — заключил Мизинцев.
Ранее правительство России утвердило постановление о распределении по российским регионам более 95 тыс. беженцев из Донбасса.