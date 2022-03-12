Минобороны России: с начала спецоперации из Донбасса эвакуировали более 231 тысячи человек

С начала спецоперации в Донбассе было эвакуировано более 231 тыс. человек. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.

«Всего с начала проведения специальной военной операции уже эвакуировано более 231 тыс. человек, из них 51 996 детей», — заявил Мизинцев.

Он также отметил, что за сутки Россия самостоятельно эвакуировала 9787 человек из опасных зон различных районов Украины, Луганской и Донецкой народных республик.

«Более 9,5 тыс. пунктов временного размещения продолжают штатно функционировать в субъектах Российской Федерации. С каждым прибывающим в Россию организована индивидуальная работа», — заключил Мизинцев.

Ранее правительство России утвердило постановление о распределении по российским регионам более 95 тыс. беженцев из Донбасса.