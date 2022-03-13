Бастрыкин поставил на контроль расследование дела о взрыве газа в Воронеже

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поставил на контроль расследование уголовного дела о взрыве газа в жилом доме в Воронеже, в результате которого погибли два человека.

«Председатель СК России А.И. Бастрыкин поставил на контроль ход и результаты расследования уголовного дела, возбуждённого следственными органами СК России по Воронежской области по факту гибели двух человек», — говорится в заявлении ведомства.

Ранее сообщалось, что в результате взрыва газовоздушной смеси в жилом доме в Воронеже обрушилось межэтажное перекрытие и произошёл пожар.

По информации следствия, погибли проживавшие в двух жилых помещениях мужчина 1991 года рождения и женщина 1934 года рождения.