В Минпромторге России потребовали от металлургов ограничить наценку на продукцию

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Российский Минпромторг обратился к металлургическим компаниям с требованием ограничить наценку на продажу стальной продукции на внутреннем рынке до уровня 20—25%, заявил замглавы ведомства Виктор Евтухов.

«Цены должны быть опущены... Максимальная наценка, которую мы можем вам разрешить, — 20%, может быть, 25%... Цены должны быть снижены значительно», — цитирует его ТАСС.

Евтухов также заявил о необходимости перезаключить все контракты по тем ценам, которые будут согласованы с ведомством.

«В прошлом году вы все заработали кучу денег. Теперь нужно поработать на страну», — заключил он.

Ранее российский вице-премьер Александр Новак заявил о попытках Европы переложить провалы своей энергополитики, которые вызвали рост цен на нефть и газ, но Россия не имеет отношения к текущему взлёту цен.

По состоянию на 8 марта цена никеля на торгах впервые превысила $100 тыс. за тонну.

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