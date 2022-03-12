Минобрнауки: абитуриенты из Донбасса смогут поступить в вузы России по квотам для иностранцев

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Абитуриенты, которые приезжают в Россию из ДНР и ЛНР, смогут поступить в российские вузы по квотам для иностранцев, сообщает пресс-служба Минобрнауки.
Минобрнауки: абитуриенты из Донбасса смогут поступить в вузы России по квотам для иностранцев
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В пресс-службе отметили, что на данный момент большого числа обращений о переводе в российские вузы от студентов из ДНР и ЛНР не наблюдается.

«В предстоящем учебном году молодые люди, приезжающие в Россию из ДНР и ЛНР, смогут поступить в вузы по квотам на образование для иностранных студентов, пройдя собеседование», — приводит ТАСС сообщение.

Уточняется, что сдача экзаменов не требуется.

Ранее декан факультета управления и политики МГИМО Генри Сарданян в стриме RT «Прекрасная Россия бу-бу-бу» рассказал о случаях прекращения сотрудничества вузами западных стран из-за ситуации на Украине.

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