Голикова призвала работать над сохранением рабочих мест россиян

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Вице-премьер России Татьяна Голикова призвала власти страны работать на опережение, чтобы сохранить рабочие места россиян в нынешних условиях.
Голикова призвала работать над сохранением рабочих мест россиян
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«Мы должны работать на опережение, оценивать текущую ситуацию на рынке труда, своевременно реагировать, чтобы сохранить рабочие места и поддержать занятость наших граждан», — приводит секретариат слова Голиковой.

По её словам, на уровне правительства сейчас формируют необходимые изменения в законодательство, которые позволят обеспечить оперативное реагирование на ситуацию на рынке труда.

Ранее первый вице-премьер России Андрей Белоусов заявил, что российский кабмин примет меры для поддержки занятости населения из-за ухода иностранных компаний с российского рынка.

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