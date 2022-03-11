В Челябинской области отменили QR-коды в сферах спорта и культуры

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В Челябинской области отменены QR-коды в сферах спорта и культуры. Теперь в регионе можно посещать мероприятия без кода о вакцинации от COVID-19.
В Челябинской области отменили QR-коды в сферах спорта и культуры
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу областного правительства.

«В связи с улучшением эпидситуации в Челябинской области отменяются QR-коды для посещения театров, музеев, а также концертных, развлекательных, культурных, зрелищных, просветительских и спортивных мероприятий», — отмечается в сообщении.

Соответствующее распоряжение подписал губернатор Алексей Текслер.

Ранее глава лаборатории особо опасных инфекций Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины, профессор вирусологии Александр Чепурнов в беседе с Nation News спрогнозировал дальнейшую ситуацию с пандемией коронавируса.

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