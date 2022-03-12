В Удмуртию поступила очередная партия вакцины от COVID-19 для подростков

Вторая партия вакцины от коронавируса в количестве 240 доз для подростков от 12 до 17 лет поступила в Удмуртию.

Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу Минздрава республики.

Первая партия вакцины — 960 доз — пришла в республику 24 января. По данным на 11 марта, первым компонентом вакцинировались 896 подростков республики, вторым — 677.

В то же время стало известно, что в оренбургских торговых комплексах закрывают мобильные пункты вакцинации. Об этом сообщает RIA56 со ссылкой на решение регионального Минздрава. Оно обусловлено, в частности, снижением количества обращений в эти пункты.

В ведомстве уточняют, что в поликлиниках вакцинация от коронавируса продолжается.

Ранее портал стопкоронавирус.рф заявил, что коллективный иммунитет к коронавирусной инфекции COVID-19 в России опустился до 53,6%.