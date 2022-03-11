Хирург Шабунин рассказал о прогрессе в лечении поджелудочной железы

Главный врач Московской городской клинической больницы имени Боткина, главный хирург Москвы, член-корреспондент РАН Алексей Шабунин рассказал о прогрессе в лечении заболеваний поджелудочной железы.

В беседе с «Российской газетой» он отметил, что раньше хирургических вмешательств на поджелудочной железе не делали вообще.

«А первую резекцию поджелудочной ещё в 1882 году провёл немецкий хирург Фридрих Тренделенбург. Через два года подобное сделал Алексей Алексеевич Троянов в России. Прошло ещё 25 лет, и немецкий хирург Вальтер Кох и российский хирург Иван Иванович Греков выполнили резекцию головки поджелудочной железы. Это сложнейшее вмешательство и сегодня», — заявил Шабунин.

По его словам, в хирургической клинике Боткинской больницы проведены фундаментальные исследования, разработаны гибридные технологии лечения больных раком поджелудочной железы.

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