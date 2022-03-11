Кузнецова рассказала подробности о Совете по социальной защите и поддержке граждан в условиях санкций

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Вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова рассказала подробности о Совете по социальной защите и поддержке граждан в условиях санкций, в котором она выполняет обязанности заместителя председателя.
Кузнецова рассказала подробности о Совете по социальной защите и поддержке граждан в условиях санкций
  • РИА Новости

«Задачи совета, созданного по поручению председателя Госдумы Вячеслава Володина, — это прежде всего поиск оперативных решений и чуткий анализ актуальных проблем в социальной сфере. Ясно, что эти решения будут непростыми, поэтому предполагается их обсуждение с профильным ведомствами, научным сообществом, общественными организациями, в том числе родительскими сообществами и экспертами», — заявила Кузнецова в беседе с «Парламентской газетой».

По её словам, совет также займётся экспертизой федеральных законов и решений правительства, министерств и ведомств по вопросам социальной защиты, мониторингом исполнения законов социального блока.

«С каждым днём повестка работы совета углубляется и детализируется», — добавила Кузнецова.

Ранее Кузнецова сообщила, что проиндексированным на 8,4% материнским капиталом смогут воспользоваться более 1 млн российских семей.

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