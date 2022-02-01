Проиндексированным маткапиталом смогут воспользоваться более 1 млн российских семей

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Проиндексированным на 8,4% материнским капиталом смогут воспользоваться более 1 млн российских семей. Об этом заявила вице-спикер Госдумы России Анна Кузнецова.
Проиндексированным маткапиталом смогут воспользоваться более 1 млн российских семей
  • © РИА Новости / Дмитрий Макеев

«Маткапитал с 1 февраля проиндексирован по уровню фактической инфляции — на 8,4%, а не прогнозной, как было раньше. Этим видом господдержки смогут воспользоваться более 1 млн семей», — приводит её слова пресс-служба партии «Единая Россия».

Необходимо проследить, чтобы поддержка дошла до семей «в полном объёме, без сбоев и бюрократических препятствий», добавила Кузнецова.

Ранее в Минтруде сообщили, что в России с 1 февраля материнский капитал, выплаты ветеранам, пособие по беременности и родам и ряд других выплат будут проиндексированы на 8,4%.

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