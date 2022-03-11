В России за сутки госпитализировали 7566 человек с коронавирусом

В России за сутки госпитализировали 7566 человек с коронавирусом. Об этом сообщил оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

РИА Новости

Накануне был госпитализирован 9401 человек. В 59 российских регионах зафиксировано снижение числа госпитализированных. Ранее сообщалось, что власти Чечни отменили все ограничения, введённые из-за пандемии коронавируса, на территории республики. Заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья, врач-иммунолог Сергей Леонов в интервью радио Sputnik заявил, что отмена масочного режима в России может начаться с магазинов и торговых центров.