Кадыров сообщил об отмене всех COVID-ограничений в Чечне

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Власти Чечни отменили все ограничения, введённые из-за пандемии коронавируса, на территории республики. Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.
Кадыров сообщил об отмене всех COVID-ограничений в Чечне
  • РИА Новости

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на заявление Кадырова в Instagram.

Глава Чечни назвал ситуацию с коронавирусом благополучной. По его словам, «количество поступающих пациентов исчисляется в единицах», а «заболеваемость стремится к нулю».

«Поэтому мной принято решение о снятии всех ограничений, введённых в целях борьбы с COVID-19», — заявил Кадыров.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья врач-иммунолог Сергей Леонов в интервью радио Sputnik заявил, что отмена масочного режима в России может начаться с магазинов и торговых центров.

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