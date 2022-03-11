Кадыров сообщил об отмене всех COVID-ограничений в Чечне

Власти Чечни отменили все ограничения, введённые из-за пандемии коронавируса, на территории республики. Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на заявление Кадырова в Instagram.

Глава Чечни назвал ситуацию с коронавирусом благополучной. По его словам, «количество поступающих пациентов исчисляется в единицах», а «заболеваемость стремится к нулю».

«Поэтому мной принято решение о снятии всех ограничений, введённых в целях борьбы с COVID-19», — заявил Кадыров.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья врач-иммунолог Сергей Леонов в интервью радио Sputnik заявил, что отмена масочного режима в России может начаться с магазинов и торговых центров.