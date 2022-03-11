Депутат Госдумы Леонов допустил, что отмена масочного режима в России начнётся с магазинов

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Заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья, врач-иммунолог Сергей Леонов в интервью радио Sputnik заявил, что отмена масочного режима в России может начаться с магазинов и торговых центров.

«Я думаю, что в самую первую очередь без масок начнут пускать в торговые центры и магазины. Потом отменят на транспорте. Следом — в учреждениях культуры и в кино. В последнюю очередь масочный режим будет отменён в медицинских учреждениях», — заявил Леонов.

По его словам, снятие ограничений в России будет происходить поэтапно.

Ранее доктор биологических наук, профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский в беседе с НСН рассказал, от чего может зависеть отмена масочного режима в России.

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