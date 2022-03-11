Власти Кронштадта рассказали о подготовке к Дню ВМФ

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Глава Кронштадтского района Олег Довганюк рассказал о подготовке к проведению Дня Военно-морского флота.
Власти Кронштадта рассказали о подготовке к Дню ВМФ
  • РИА Новости

«Наша задача — подготовить Кронштадт к этому празднику, провести ремонт улично-дорожной сети, фасадов, других исторических объектов. Требуется глубокое исследование Южной оградительной стенки, которая отделяет Среднюю и Лесную гавани от Кронштадтского рейда. Капитальный ремонт там проводился в 1899 году», — заявил он в беседе с «Петербургским дневником».

Довганюк также высказался об установке новых памятников. По его словам, жители давно выступали за создание в городе монумента поэту Николаю Гумилёву.

«Сейчас уже завершился конкурс, идёт обсуждение проекта самого памятника», — уточнил он.

Как отметил Довганюк, планов и проектов у Кронштадта много.

Ранее сообщалось, что экспериментальный женский экипаж патрульного катера П-834 Черноморского флота примет участие в Главном военно-морском параде в Санкт-Петербурге в 2022 году.

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