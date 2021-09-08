Женский экипаж катера ЧФ примет участие в Главном военно-морском параде в 2022 году

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Экспериментальный женский экипаж патрульного катера П-834 Черноморского флота примет участие в Главном военно-морском параде в Санкт-Петербурге в 2022 году.
Женский экипаж катера ЧФ примет участие в Главном военно-морском параде в 2022 году
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Об этом сообщает «Крыминформ» со ссылкой на отдел информационного обеспечения ЧФ.

В рамках подготовки военнослужащие должны пройти ежегодную военно-врачебную комиссию, которая определит, годны ли они для службы на надводных кораблях. Также предусмотрена морская практика.

После допуска к самостоятельному управлению и обслуживанию катера экипаж начнёт отработку и сдачу курсовых задач.

Ранее «Новый Севастополь» сообщал, что в Севастополь прибыл новейший корабль противоминной обороны Черноморского флота «Владимир Емельянов».

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