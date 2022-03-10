СК завёл уголовные дела по фактам нападений на российские дипмиссии в европейских странах

Следственный комитет завёл три уголовных дела по факту нападений на посольства России в Ирландии и Нидерландах, а также на здание Россотрудничества во Франции.

«Следственный комитет России возбудил три уголовных дела по фактам нападений на российские посольства в Нидерландах и Ирландии, а также на здание Россотрудничества во Франции. Эти действия образуют состав преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 360 УК России (нападение на служебные помещения лиц, пользующихся международной защитой, совершённое в целях осложнения международных отношений)», — говорится в сообщении СК.

Как уточняет ведомство, 28 февраля было совершено нападение на здание посольства России в Гааге, 7 марта в Дублине злоумышленник наехал на ворота российского посольства.

В тот же день подверглось нападению здание Россотрудничества в Париже: в него бросили бутылку с зажигательной смесью, которая попала в ограждение здания.