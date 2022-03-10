Глава «Норникеля» Потанин: ответные меры России не должны привести к новым трудностям

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Глава компании «Норникель» Владимир Потанин заявил, что ответные экономические санкции России должны быть выверенными, чтобы их реализация не привела к сложностям для экономики страны.
Глава «Норникеля» Потанин: ответные меры России не должны привести к новым трудностям
  • РИА Новости

Соответствующая информация приводится в Telegram-канале компании.

«Считаю очень важным, чтобы в нынешней ситуации ответные экономические меры России были выверенными, прагматичными и не привели к дополнительным трудностям для отечественной экономики», — заявил Потанин.

Он отметил, что на фоне «иррациональных и истеричных» событий на мировых рынках Россия «должна выглядеть солидно и хладнокровно».

«Я бы призвал очень осторожно подходить к такому вопросу, как конфискация предприятий тех фирм, которые объявили об уходе с российского рынка», — добавил Потанин.

По его словам, подобный шаг «вернёт Россию на сто лет назад», в 1917 год, и приведёт к «глобальному недоверию к России со стороны инвесторов».

Ранее сообщалось, что правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила второй пакет мер поддержки экономики, включая один из механизмов национализации имущества иностранных организаций, покидающих российский рынок.

В конце февраля зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев рассказал о возможном ответе России на санкции.

В частности, он допустил возможность национализации «имущества тех лиц, которые имеют регистрацию в недружественных юрисдикциях».

Позднее в «Единой России» предложили национализировать производства иностранных компаний, объявивших об уходе с российского рынка.

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