В Ростовской области зафиксировали 1367 случаев коронавируса за сутки

В Ростовской области зафиксировали 1367 случаев коронавируса за последние сутки.

Об этом сообщает rostovgazeta.ru со ссылкой на региональное правительство.

С начала пандемии в регионе заболели 343 205 человек. Коэффициент распространения COVID-19 — 0,7.

Выздоровели за минувшие 24 часа 5972 жителя. Лечение в стационарах получают 2433 пациента.

В целом в России за сутки выявили 51 231 случай COVID-19, передаёт Newinform.

Ранее глава лаборатории особо опасных инфекций Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины, профессор вирусологии Александр Чепурнов спрогнозировал дальнейшую ситуацию с пандемией коронавируса.