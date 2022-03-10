Депутат Гутенёв поддержал идею Минпромторга запретить экспорт древесины в США и страны ЕС

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Ангелина Шурпина
Председатель комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенёв прокомментировал в беседе с RT предложение Минпромторга запретить экспорт древесины в США и страны ЕС.
Депутат Гутенёв поддержал идею Минпромторга запретить экспорт древесины в США и страны ЕС
  • РИА Новости

«Это переход от мер компенсационных к более проактивной политике, которая причиняет определённые неудобства недружественным странам», — отметил депутат.

Он также выразил мнение, что риски для российских предпринимателей и бизнеса, связанные с возможной неоплатой поставленной продукции и заморозкой денежных средств, полученных за этот товар, учитываются.

Кроме того, по словам Гутенёва, если те или иные позиции безболезненно могут быть перенаправлены на иные рынки, к иным заказчикам, то подобное решение можно назвать «достаточно полезным делом».

Ранее стало известно о том, что в Министерстве промышленности и торговли России предложили запретить до конца 2022 года экспорт древесины и некоторых изделий, изготовленных из неё, в США, страны Евросоюза и другие недружественные государства.

В ведомстве объяснили, что это позволит гарантированно обеспечить потребности российского рынка в доступном сырье и стимулировать увеличение глубины переработки древесины в России.

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