Госдума приняла во втором чтении законопроект о правилах онлайн-голосования в России

Законопроект о единых правилах онлайн-голосования в России принят Госдумой во втором чтении.

В соответствии с документом, дистанционное электронное голосование на выборах всех уровней в России будет проходить только с использованием ГАС «Выборы» или других сертифицированных государственных информсистем, в том числе региональных.

Уточняется, что граждане смогут голосовать через интернет или с использованием специального мобильного приложения.

В пресс-службе Госдумы отметили, что ко второму чтению было внесено ряд поправок, в частности для лиц, осуждённых за экстремизм или педофилию.

19 января комитет Госдумы по государственному строительству и законодательству одобрил законопроект, вводящий единые правила дистанционного электронного голосования для всех российских регионов.

Авторами инициативы стали депутаты Госдумы от «Единой России» Дмитрий Ламейкин и Дмитрий Вяткин.