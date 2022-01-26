Госдума одобрила законопроект о единых правилах проведения онлайн-голосования

Законопроект о единых правилах онлайн-голосования в России принят Госдумой в первом чтении.

В соответствии с документом, дистанционное электронное голосование на выборах всех уровней в России будет проходить только с использованием ГАС «Выборы» или других сертифицированных государственных информсистем.

Документ также уточняет, что ДЭГ может проводиться с использованием региональных государственных информационных систем, прошедших сертификацию.

Согласно законопроекту, решение о проведении ДЭГ на выборах в федеральные органы госвласти и на референдуме России будет принимать ЦИК.

19 января комитет Госдумы по государственному строительству и законодательству одобрил законопроект, вводящий единые правила дистанционного электронного голосования для всех российских регионов.

Авторами инициативы стали депутаты Госдумы от «Единой России» Дмитрий Ламейкин и Дмитрий Вяткин.