Госдума одобрила законопроект о единых правилах проведения онлайн-голосования

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Законопроект о единых правилах онлайн-голосования в России принят Госдумой в первом чтении.
Госдума одобрила законопроект о единых правилах проведения онлайн-голосования
  • Legion-Media

В соответствии с документом, дистанционное электронное голосование на выборах всех уровней в России будет проходить только с использованием ГАС «Выборы» или других сертифицированных государственных информсистем.

Документ также уточняет, что ДЭГ может проводиться с использованием региональных государственных информационных систем, прошедших сертификацию.

Согласно законопроекту, решение о проведении ДЭГ на выборах в федеральные органы госвласти и на референдуме России будет принимать ЦИК. 

19 января комитет Госдумы по государственному строительству и законодательству одобрил законопроект, вводящий единые правила дистанционного электронного голосования для всех российских регионов.

Авторами инициативы стали депутаты Госдумы от «Единой России» Дмитрий Ламейкин и Дмитрий Вяткин.

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