Госдума одобрила законопроект о единых правилах проведения онлайн-голосования
- Legion-Media
В соответствии с документом, дистанционное электронное голосование на выборах всех уровней в России будет проходить только с использованием ГАС «Выборы» или других сертифицированных государственных информсистем.
Документ также уточняет, что ДЭГ может проводиться с использованием региональных государственных информационных систем, прошедших сертификацию.
Согласно законопроекту, решение о проведении ДЭГ на выборах в федеральные органы госвласти и на референдуме России будет принимать ЦИК.
19 января комитет Госдумы по государственному строительству и законодательству одобрил законопроект, вводящий единые правила дистанционного электронного голосования для всех российских регионов.
Авторами инициативы стали депутаты Госдумы от «Единой России» Дмитрий Ламейкин и Дмитрий Вяткин.