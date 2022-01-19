Комитет Госдумы одобрил проект о единых принципах проведения онлайн-голосования
- РИА Новости
Как пишет РИА Новости, в пояснительной записке говорится, что документ подготовлен в целях совершенствования законодательства России о выборах и референдумах и направлен на обеспечение избирательных прав и права на участие в референдуме граждан России при проведении дистанционного электронного голосования.
Законопроект был внесён на рассмотрение в Госдуму 16 декабря.
Авторами инициативы стали депутаты Госдумы от «Единой России» Дмитрий Ламейкин и Дмитрий Вяткин.