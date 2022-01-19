Комитет Госдумы одобрил проект о единых принципах проведения онлайн-голосования

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Комитет Госдумы по государственному строительству и законодательству одобрил законопроект, вводящий единые правила дистанционного электронного голосования для всех российских регионов.
Комитет Госдумы одобрил проект о единых принципах проведения онлайн-голосования
  • РИА Новости

Как пишет РИА Новости, в пояснительной записке говорится, что документ подготовлен в целях совершенствования законодательства России о выборах и референдумах и направлен на обеспечение избирательных прав и права на участие в референдуме граждан России при проведении дистанционного электронного голосования.

Законопроект был внесён на рассмотрение в Госдуму 16 декабря.

Авторами инициативы стали депутаты Госдумы от «Единой России» Дмитрий Ламейкин и Дмитрий Вяткин.

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