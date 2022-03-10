Медэксперт Терентьева перечислила важные составляющие домашней аптечки

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Руководитель отдела медицинской экспертизы группы компаний «Инвитро» Екатерина Терентьева перечислила лекарства, которые должны быть в наличии в домашней аптечке.
Медэксперт Терентьева перечислила важные составляющие домашней аптечки
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Прежде всего это средства для обработки ран: перекись водорода, раствор йода, хлоргексидин, а также бинты, сказала она в беседе с «Газетой.Ru».

В числе препаратов широкого спектра Терентьева назвала нашатырный спирт, жаропонижающие и противовирусные, препараты от боли в горле, от головной боли и средства, улучшающие пищеварение.

Также эксперт упомянула средства от диареи, сорбенты, противоаллергенные средства, а также лекарства для детей.

Не стоит забывать и о медицинских приборах — градуснике, тонометре, грелке, одноразовых шприцах, спринцовке и нестерильных перчатках, добавила специалист.

Ранее НСН сообщала, что в Москве объём производства лекарственных средств и материалов вырос более чем на 67% в 2021 году.

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