Врач Агаркова предостерегла от длительного прослушивания музыки в наушниках

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Врач-оториноларинголог «СМ-Клиники» Алёна Агаркова рассказала, что время прослушивания музыки в наушниках не должно превышать четырёх часов в неделю.
Врач Агаркова предостерегла от длительного прослушивания музыки в наушниках
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«Нарушение правил использования наушников приводит к повышенной утомляемости, нарушению капиллярного кровообращения, возникновению тиннитуса (субъективного ушного шума), снижению концентрации внимания и преждевременному снижению слуха, которое в обычных условиях соблюдения гигиены слуха начинается с 30 лет», — отметила оториноларинголог.

Вставные наушники являются одним из безопасных вариантов гаджетов, если следить за громкостью звука.

Звук от них не попадает внутрь уха напрямую, а отражается от стенок канала, добавила Агаркова в разговоре с  «Известиями».

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