В «Ростехе» заявили, что импортозамещённую версию SSJ-100 оснастят российскими системами
- РИА Новости
«Помимо двигателя работа над SSJ-New предусматривает замену ключевых зарубежных систем на отечественные. Мы понимаем, куда идём, есть план действий. Выход на серию импортозамещённой версии — приоритетная задача на ближайшее время», — приводит РИА Новости заявление.
В «Ростехе» добавили, что в работе над двигателем зафиксирован существенный прогресс. В корпорации уточнили, что ожидают хороших новостей по этому проекту в ближайшее время.
Ранее в Минпромторге заявили, что Россия ускорит создание импортозамещённой версии самолёта SSJ-100.