В «Ростехе» заявили, что импортозамещённую версию SSJ-100 оснастят российскими системами

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Импортозамещённая версия самолёта Sukhoi Superjet 100 ( SSJ-New) будет оснащена российскими ключевыми системами. Об этом сообщили в пресс-службе «Ростеха».
В «Ростехе» заявили, что импортозамещённую версию SSJ-100 оснастят российскими системами
  • РИА Новости

«Помимо двигателя работа над SSJ-New предусматривает замену ключевых зарубежных систем на отечественные. Мы понимаем, куда идём, есть план действий. Выход на серию импортозамещённой версии — приоритетная задача на ближайшее время», — приводит РИА Новости заявление.

В «Ростехе» добавили, что в работе над двигателем зафиксирован существенный прогресс. В корпорации уточнили, что ожидают хороших новостей по этому проекту в ближайшее время.

Ранее в Минпромторге заявили, что Россия ускорит создание импортозамещённой версии самолёта SSJ-100.

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