Минпромторг заявил о намерении ускорить создание импортозамещённой версии самолёта SSJ100

Россия ускорит создание импортозамещённой версии самолёта SSJ100. Об этом заявили в Минпромторге.

«Глава Минпромторга России поставил задачу обеспечить сертификацию этого двигателя в более короткий, чем планировалось ранее, срок — в ближайшие 12—14 месяцев… Сроки работы над импортозамещённым SSJ будут ускорены», — приводит сообщение РИА Новости.

В ведомстве также отметили, что планируют в ближайшие годы производить порядка 40 самолётов Sukhoi Superjet 100 с российским двигателем ежегодно.

Ранее президент России Владимир Путин отметил необходимость развивать отечественное авиастроение и наращивать объёмы внутренних авиаперевозок.