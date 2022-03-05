Путин заявил о планах развивать отечественное авиастроение
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«Сейчас будем наращивать внутренние перевозки... мы будем развивать собственную авиацию, собственные воздушные суда будем строить... будем развивать дальше аэродромную сеть», — сказал Путин.
Он также заявил о намерении властей увеличивать субсидирование региональных авиаперевозок.
Ранее американский лидер Джо Байден сообщил, что США закрывают воздушное пространство для всех российских самолётов.