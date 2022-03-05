Путин заявил о планах развивать отечественное авиастроение

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Россия намерена развивать отечественное авиастроение и наращивать объёмы внутренних авиаперевозок. Об этом президент России Владимир Путин заявил в ходе встречи с женщинами лётного состава российских авиакомпаний.
Путин заявил о планах развивать отечественное авиастроение
  • Gettyimages.ru
  • © Michael Leidel / EyeEm

RT ведёт прямую трансляцию.

«Сейчас будем наращивать внутренние перевозки... мы будем развивать собственную авиацию, собственные воздушные суда будем строить... будем развивать дальше аэродромную сеть», — сказал Путин.

Он также заявил о намерении властей увеличивать субсидирование региональных авиаперевозок.

Ранее американский лидер Джо Байден сообщил, что США закрывают воздушное пространство для всех российских самолётов.

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