Путин заявил о планах развивать отечественное авиастроение

Россия намерена развивать отечественное авиастроение и наращивать объёмы внутренних авиаперевозок. Об этом президент России Владимир Путин заявил в ходе встречи с женщинами лётного состава российских авиакомпаний.

RT ведёт прямую трансляцию.

«Сейчас будем наращивать внутренние перевозки... мы будем развивать собственную авиацию, собственные воздушные суда будем строить... будем развивать дальше аэродромную сеть», — сказал Путин.

Он также заявил о намерении властей увеличивать субсидирование региональных авиаперевозок.

Ранее американский лидер Джо Байден сообщил, что США закрывают воздушное пространство для всех российских самолётов.