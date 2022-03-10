«Известия»: в России создали список иностранных компаний-претендентов на национализацию
Список направлен в правительство России и Генпрокуратуру.
Глава «Общественной потребительской инициативы» Олег Павлов заявил, что реестр может быть расширен.
Сейчас в него внесены: Volkswagen, Apple, IKEA, Microsoft, IBM, Shell, McDonald's, Porsche, Toyota, H&M и прочие.
«Попадание в... чёрный список означает...: арест счетов и активов, введение внешнего управления, национализацию имущества», — резюмировал Павлов.
Ранее в «Единой России» предложили национализировать производства иностранных компаний, объявивших об уходе с российского рынка.
Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что власти США примут меры, если Москва займётся национализацией имущества иностранных компаний, покинувших российский рынок.