«Известия»: в России создали список иностранных компаний-претендентов на национализацию

﻿Организация «Общественная потребительская инициатива» составила список иностранных компаний для национализации, в него попали 59 организаций, решивших приостановить бизнес в стране. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на документ.

Список направлен в правительство России и Генпрокуратуру. Глава «Общественной потребительской инициативы» Олег Павлов заявил, что реестр может быть расширен. Сейчас в него внесены: Volkswagen, Apple, IKEA, Microsoft, IBM, Shell, McDonald's, Porsche, Toyota, H&M и прочие. «Попадание в... чёрный список означает...: арест счетов и активов, введение внешнего управления, национализацию имущества», — резюмировал Павлов. Ранее в «Единой России» предложили национализировать производства иностранных компаний, объявивших об уходе с российского рынка. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что власти США примут меры, если Москва займётся национализацией имущества иностранных компаний, покинувших российский рынок.