«Аэрофлот» предложил пассажирам вернуться в Россию рейсами других перевозчиков

«Аэрофлот» предлагает своим пассажирам вернуться в Россию рейсами других перевозчиков. Об этом говорится в релизе авиакомпании.

«Аэрофлот» продолжает работу с пассажирами отменённых международных рейсов, предлагая переоформление перевозки по альтернативным маршрутам других авиакомпаний при наличии такой возможности», — заявил перевозчик.

Также в компании сообщили, что пассажиры «Аэрофлота» до конца года смогут вернуть деньги за неиспользованные перевозки либо переоформить билеты на другие даты в 2022 году с сохранением маршрута.

Ранее сообщалось, что «Аэрофлот» приостанавливает с 8 марта все зарубежные полёты, кроме рейсов в Минск.

Росавиация рекомендовала ряду российских авиакомпаний приостановить с 6 марта все международные рейсы.

ЕС с 28 февраля запретил российским воздушным судам приземляться, взлетать или пролетать над своей территорией.