Кадыров назвал позитивными новости о приостановке работы McDonald's, Coca-Cola и Pepsi
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«Послушайте, а ведь с каждым днём новости всё лучше и позитивнее! Наконец отечественные производители вздохнут свободно», — написал Кадыров в Telegram-канале.
По его словам, «без этой газировки и фастфудов будет намного лучше».
Он добавил, что Россия способна прокормить не только себя, но и весь мир.
8 марта американская компания Coca-Cola объявила о приостановке деятельности на территории России.