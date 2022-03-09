Кадыров назвал позитивными новости о приостановке работы McDonald's, Coca-Cola и Pepsi

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Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что вместе с уходом McDonald's, Coca-Cola и PepsiCo с российского рынка уходит в прошлое доминирование разрушающего организм «американского пойла» и полуфабрикатов.
Кадыров назвал позитивными новости о приостановке работы McDonald's, Coca-Cola и Pepsi
  • Gettyimages.ru
  • © Anadolu Agency

«Послушайте, а ведь с каждым днём новости всё лучше и позитивнее! Наконец отечественные производители вздохнут свободно», — написал Кадыров в Telegram-канале.

По его словам, «без этой газировки и фастфудов будет намного лучше».

Он добавил, что Россия способна прокормить не только себя, но и весь мир.

8 марта американская компания Coca-Cola объявила о приостановке деятельности на территории России.

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