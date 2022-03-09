Песков разъяснил вопросы с признанием статусов Крыма и ЛНР и ДНР

Крым — это российский регион, а Луганская и Донецкая народные республики — суверенные государства, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

В беседе с журналистами он напомнил, что Кремль неоднократно сообщал о своей позиции и доводил её до сведения украинской стороны и многочисленных собеседников российского президента.

«Крым — российский регион, нужно знать это и де-факто, и де-юре», — заявил Песков.

Говоря об ЛНР и ДНР, пресс-секретарь президента России отметил, что это суверенные, независимые государства, признанные Россией.

Ранее Зеленский допустил обсуждение и поиск компромисса о возможности признания Крыма и республик Донбасса.

В интервью американскому телеканалу ABC News он также отметил, что «охладел» к идее вступления Украины в НАТО.

Крым стал российским регионом после состоявшегося там в марте 2014 года референдума: большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.