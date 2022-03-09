Песков разъяснил вопросы с признанием статусов Крыма и ЛНР и ДНР

Короткая ссылка
Крым — это российский регион, а Луганская и Донецкая народные республики — суверенные государства, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Песков разъяснил вопросы с признанием статусов Крыма и ЛНР и ДНР
  • © Пресс-служба Президента РФ

В беседе с журналистами он напомнил, что Кремль неоднократно сообщал о своей позиции и доводил её до сведения украинской стороны и многочисленных собеседников российского президента.

«Крым — российский регион, нужно знать это и де-факто, и де-юре», — заявил Песков.

Говоря об ЛНР и ДНР, пресс-секретарь президента России отметил, что это суверенные, независимые государства, признанные Россией.

Ранее Зеленский допустил обсуждение и поиск компромисса о возможности признания Крыма и республик Донбасса.

В интервью американскому телеканалу ABC News он также отметил, что «охладел» к идее вступления Украины в НАТО.

Крым стал российским регионом после состоявшегося там в марте 2014 года референдума: большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить