В Пензе из-за разгерметизации резервуара для хранения битума пострадали несколько человек

В ГУ МЧС по Пензенской области подтвердили информацию о разгерметизации резервуара с битумом, есть пострадавшие.

«В 08:40... поступило сообщение о разгерметизации резервуара для хранения битума по адресу: г. Пенза, ул. Антонова. К сожалению, имеются пострадавшие», — говорится в сообщении ведомства.

На месте происшествия работают 25 специалистов и шесть единиц техники. Более подробная информация уточняется.

29 мая 2020 года на территории ТЭЦ-3 Норильско-Таймырской энергетической компании, входящей в группу «Норникель», произошла разгерметизация резервуара с дизельным топливом, что привело к разливу.

СМИ писали, что «Норникель» считает основной причиной аварии потепление в условиях вечной мерзлоты, которое сдвинуло опоры.