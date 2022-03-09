«Известия»: КамАЗ перейдёт на производство грузовиков из российских запчастей

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КамАЗ в марте перейдёт на производство классических грузовиков из российских компонентов и узлов. Об этом информируют «Известия» со ссылкой на письмо гендиректора компании Дмитрия Леонова.

«Автомобили всего модельного ряда К3 с марта будут производиться преимущественно в комплектациях с российскими аналогами — КПП 154, двигателями КамАЗа, топливной аппаратурой АЗПИ (Алтайского завода прецизионных изделий. — RT). В случае отсутствия модификаций с российскими комплектующими заказ моделей к производству приниматься не будет», — заявил Леонов.

Отмечается, что дефицит компонентов не позволит компании выпускать автомобили и шасси с двигателями Cummins, коробкой передачи ZF и топливной аппаратурой Bosch.

В феврале власти Евросоюза дополнительно внесли КамАЗ в санкционные списки.

Ряд автомобильных компаний, в том числе General Motors, Hyundai и Ford, объявили о приостановке поставок машин в Россию.

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