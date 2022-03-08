Остеопат Животов предупредил о риске получить травму в тренажёрном зале
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«Можно получить повреждения, которые не так легко восстановить. Когда я оказываюсь в тренажёрном зале и вижу, чем там люди занимаются, в 95% случаев это разрушение себя, а не восстановление», — заявил он в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».
По его словам, в большинстве случаев люди не знают, как безопасно работать со снарядами.
Как отметил Животов, тренажёры требуют грамотного использования.
Врач рекомендует заниматься в фитнес-залах с инструктором.
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