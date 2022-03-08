Остеопат Животов предупредил о риске получить травму в тренажёрном зале

Короткая ссылка
Остеопат Владимир Животов предупредил о риске получить травму в тренажёрном зале.
Остеопат Животов предупредил о риске получить травму в тренажёрном зале
  • Gettyimages.ru
  • © HRAUN

«Можно получить повреждения, которые не так легко восстановить. Когда я оказываюсь в тренажёрном зале и вижу, чем там люди занимаются, в 95% случаев это разрушение себя, а не восстановление», — заявил он в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По его словам, в большинстве случаев люди не знают, как безопасно работать со снарядами.

Как отметил Животов, тренажёры требуют грамотного использования.

Врач рекомендует заниматься в фитнес-залах с инструктором.

Ранее терапевт, кардиолог «СМ-Клиники» Рустем Османов в разговоре с «Известиями» рассказал, какие могут быть неочевидные причины учащённого сердцебиения.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить