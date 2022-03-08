Аллерголог Гайсина дала рекомендации по выбору цветов для аллергиков
- Gettyimages.ru
- © Tom Werner
«Мимоза — это на самом деле акация, которая относится к деревьям. Людям с поллинозом, то есть аллергией на цветение, не подойдёт такой подарок в дом, так как такие цветы могут вызвать симптомы аллергии», — заявила она в беседе с «Газетой.Ru».
По её словам, подсолнухи также лучше не дарить тем, кого беспокоит поллиноз.
Как отметила Гайсина, желательно воздержаться от добавления в букеты и цветов с сильным запахом.
Врач добавила, что у некоторых может быть аллергия на цветение злаковых трав, так что лучше не приобретать букеты, где в качестве украшения используются колосья пшеницы и ржи.
Рекомендуется выбирать цветы, выращенные в искусственных условиях и не имеющие сильного аромата, например кустовые розы, орхидеи, гвоздики, эустомы, тюльпаны.
Ранее диетолог, аллерголог-иммунолог Марина Аплетаева в беседе с сайтом «Москва 24» рассказала, как отличить аллергию от коронавирусной инфекции, вызванной штаммом «омикрон».