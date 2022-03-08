Аллерголог Гайсина дала рекомендации по выбору цветов для аллергиков

Короткая ссылка
Аллерголог-иммунолог, эксперт рабочей группы НТИ EcoNet Юлия Гайсина дала рекомендации по выбору цветов для аллергиков.
Аллерголог Гайсина дала рекомендации по выбору цветов для аллергиков
  • Gettyimages.ru
  • © Tom Werner

«Мимоза — это на самом деле акация, которая относится к деревьям. Людям с поллинозом, то есть аллергией на цветение, не подойдёт такой подарок в дом, так как такие цветы могут вызвать симптомы аллергии», — заявила она в беседе с «Газетой.Ru».

По её словам, подсолнухи также лучше не дарить тем, кого беспокоит поллиноз.

Как отметила Гайсина, желательно воздержаться от добавления в букеты и цветов с сильным запахом.

Врач добавила, что у некоторых может быть аллергия на цветение злаковых трав, так что лучше не приобретать букеты, где в качестве украшения используются колосья пшеницы и ржи.

Рекомендуется выбирать цветы, выращенные в искусственных условиях и не имеющие сильного аромата, например кустовые розы, орхидеи, гвоздики, эустомы, тюльпаны.

Ранее диетолог, аллерголог-иммунолог Марина Аплетаева в беседе с сайтом «Москва 24» рассказала, как отличить аллергию от коронавирусной инфекции, вызванной штаммом «омикрон».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить