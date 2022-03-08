Аллерголог Гайсина дала рекомендации по выбору цветов для аллергиков

Аллерголог-иммунолог, эксперт рабочей группы НТИ EcoNet Юлия Гайсина дала рекомендации по выбору цветов для аллергиков.

«Мимоза — это на самом деле акация, которая относится к деревьям. Людям с поллинозом, то есть аллергией на цветение, не подойдёт такой подарок в дом, так как такие цветы могут вызвать симптомы аллергии», — заявила она в беседе с «Газетой.Ru».

По её словам, подсолнухи также лучше не дарить тем, кого беспокоит поллиноз.

Как отметила Гайсина, желательно воздержаться от добавления в букеты и цветов с сильным запахом.

Врач добавила, что у некоторых может быть аллергия на цветение злаковых трав, так что лучше не приобретать букеты, где в качестве украшения используются колосья пшеницы и ржи.

Рекомендуется выбирать цветы, выращенные в искусственных условиях и не имеющие сильного аромата, например кустовые розы, орхидеи, гвоздики, эустомы, тюльпаны.

Ранее диетолог, аллерголог-иммунолог Марина Аплетаева в беседе с сайтом «Москва 24» рассказала, как отличить аллергию от коронавирусной инфекции, вызванной штаммом «омикрон».