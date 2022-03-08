Кабмин России упростил процедуру закупки медицинских изделий

Правительство России упростило процедуры закупок медицинских изделий, начальная цена контракта по упрощённой системе повышена с 3 до 50 млн рублей.

Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

«Принято решение об упрощении процедуры закупок медицинских изделий, что позволит избежать их дефицита. Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин», — говорится в сообщении.

Отмечается, что речь идёт о закупках медицинского оборудования, расходных материалов к нему и технических средствах реабилитации для инвалидов.

«Теперь медицинские организации смогут приобретать ещё больше таких изделий по упрощённой схеме — через электронный запрос котировок, — что позволит значительно сократить сроки закупок. Начальная цена контракта, при которой разрешается пользоваться упрощённой системой, повышается с 3 млн до 50 млн рублей», — уточняется в заявлении.

Также увеличивается годовой объём закупок медицинских изделий по упрощённой схеме — с 100 до 750 млн рублей.

Ранее Мишустин подписал постановление о временном запрете на вывоз из России иностранных медицинских изделий, которые были доставлены из государств, присоединившихся к антироссийским санкциям.