Депутат Бессараб поддержала идею о выплатах на детей 8—16 лет в семьях с невысоким доходом
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Парламентарий положительно оценила инициативу президента и назвала её «очень хорошей помощью».
По мнению депутата, такая мера поддержки является своевременной.
«В случае снижения их доходов ниже величины, установленной в соответствующем субъекте прожиточным минимумом, предполагается по половине прожиточного минимума на ребёнка предоставить помощь семьям. В среднем это где-то около 5,5—6 тыс. рублей в месяц, зависит от субъекта», — пояснила Бессараб.
Ранее Путин объявил, что все семьи с невысокими доходами будут получать выплаты на детей 8—16 лет.