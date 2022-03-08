Депутат Бессараб поддержала идею о выплатах на детей 8—16 лет в семьях с невысоким доходом

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с RT прокомментировала предложение президента России Владимира Путина ввести новые выплаты на детей 8—16 лет в семьях с невысоким доходом.

Парламентарий положительно оценила инициативу президента и назвала её «очень хорошей помощью».

По мнению депутата, такая мера поддержки является своевременной.

«В случае снижения их доходов ниже величины, установленной в соответствующем субъекте прожиточным минимумом, предполагается по половине прожиточного минимума на ребёнка предоставить помощь семьям. В среднем это где-то около 5,5—6 тыс. рублей в месяц, зависит от субъекта», — пояснила Бессараб.

Ранее Путин объявил, что все семьи с невысокими доходами будут получать выплаты на детей 8—16 лет.