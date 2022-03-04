В Подмосковье увеличили размер ежегодной выплаты для приёмных семей и опекунов

Выплату приёмным родителям и опекунам повысили в Московской области. Они будут получать увеличенное ежегодное пособие на детей в размере 38 349 рублей.

Прежде размер такой выплаты составлял 34,5 тыс. рублей. Это пособие начисляют каждый год, передаёт телеканал «360».

Вице-губернатор Подмосковья Ирина Каклюгина уточнила, что заявлений не требуются, деньги всем получателям автоматически поступят до 15 марта.

Ранее газета «Известия» сообщала, что на индексацию пенсий в России по фактической инфляции может потребоваться от 150 млрд до 200 млрд рублей.