В Подмосковье увеличили размер ежегодной выплаты для приёмных семей и опекунов
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Прежде размер такой выплаты составлял 34,5 тыс. рублей. Это пособие начисляют каждый год, передаёт телеканал «360».
Вице-губернатор Подмосковья Ирина Каклюгина уточнила, что заявлений не требуются, деньги всем получателям автоматически поступят до 15 марта.
Ранее газета «Известия» сообщала, что на индексацию пенсий в России по фактической инфляции может потребоваться от 150 млрд до 200 млрд рублей.