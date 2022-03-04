В Подмосковье увеличили размер ежегодной выплаты для приёмных семей и опекунов

Короткая ссылка
Выплату приёмным родителям и опекунам повысили в Московской области. Они будут получать увеличенное ежегодное пособие на детей в размере 38 349 рублей.
В Подмосковье увеличили размер ежегодной выплаты для приёмных семей и опекунов
  • Gettyimages.ru
  • © Vershinin

Прежде размер такой выплаты составлял 34,5 тыс. рублей. Это пособие начисляют каждый год, передаёт телеканал «360».

Вице-губернатор Подмосковья Ирина Каклюгина уточнила, что заявлений не требуются, деньги всем получателям автоматически поступят до 15 марта.

Ранее газета «Известия» сообщала, что на индексацию пенсий в России по фактической инфляции может потребоваться от 150 млрд до 200 млрд рублей.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить