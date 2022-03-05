Власти ДНР с 10 марта начнут выплаты социальных пособий жителям освобождённых территорий

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Глава ДНР Денис Пушилин заявил в эфире YouTube-канала «Соловьёв LIVE», что власти республики планируют начать выплаты социальных пособий жителям освобождённых территорий с 10 марта.
Власти ДНР с 10 марта начнут выплаты социальных пособий жителям освобождённых территорий
  • РИА Новости
  • © Сергей Аверин

«Люди просто голодные... После этого стоит вопрос восстановления поставок электроэнергии, возобновления теплоснабжения, установления связи. Ну и что немаловажным является, это выплаты людям пенсии. Я вам скажу, завтра шестое число, у нас вот первые уже пойдут. Это уже на освобождённых территориях. С десятого числа у нас по плану уже начать выплату социальных пособий», — цитирует его РИА Новости.

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